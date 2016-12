Publicat Luni, 2 mai 2016

Luni, 2 mai 2016, ActiveWatch, împreună cu EDRi și alte 72 de organizații ale societății civile de pe cinci continente au cerut autorităților europene de reglementare în telecomunicații să susțină neutralitatea Internetului în cadrul negocierilor care au loc în această perioadă privitoare la viitorul Internetului liber în Uniunea Europeană.



Organizația europeană a autorităților de reglementare în telecomunicații - Body of European Regulators of Electronic Communication (BEREC) – și cele 28 de autorități de reglementare din statele membre sunt, în prezent, în procesul de negociere a principiilor de implementare care vor clarifica recent adoptata legislație europeană privind neutralitatea Internetului. BEREC va lansa, în luna iunie, o consultare publică ce va dura 20 de zile lucrătoare. Versiunea finală a principiilor de implementare va trebui să fie publicată până pe 30 august 2016.



„BEREC are un rol crucial în garantarea unui Internet liber. Un eșec va fi rău pentru Europa și rău pentru lumea întreagă.” - Joe McNamee, director executiv European Digital Rights (EDRi)



În această scrisoare, 73 de ONG-uri din toată lumea cer autorităților de reglementare în telecomunicații să stabilească principii puternice pentru neutralitatea Internetului în Europa. Pentru a respecta țelul declarat de a asigura „continuarea funcționării ecosistemului Internetului drept un motor al inovației” al reglementării europene în vigoare, îndemnăm BEREC să adopte principii de implementare care să fie în concordanță cu acest țel și care:

să trateze cu atenție subiectul așa-ziselor „servicii specializate”;

să reafirme faptul că zero rating-ul este interzis de reglementarea europeană în vigoare;

să impună folosirea de măsuri non-discriminatorii de management al traficului și să ia poziție împotriva măsurilor invazive de management al traficului care prezintă riscul de a restrânge dreptul la viața privată al utilizatorilor.



Pentru a rezolva o serie de ambiguități ale reglementării europene în vigoare privind neutralitatea Internetului, pe 31 martie EDRi și coaliția SaveTheInternet au lansat o consultare pentru a acorda cetățenilor mai mult timp pentru a comunica autorităților de reglementare punctele lor de vedere privind Internetul liber în Europa. EDRi face, de asemenea, parte din RespectMyNet, o campanie creata pentru a încuraja cetățenii Uniunii Europene să raporteze încălcări ale neutralității Internetului.





Scrisoarea deschisă:

