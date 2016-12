Publicat Duminica, 3 mai 2015

15 ani de „PremiileFreeEx”. 5 mai: Cheful Presei @ Silver Church

Jurnaliștii sărbătoresc, pe 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. În Romania, de 15 ani, evenimentul aduce în prim-plan publicarea Raportului anual privind Libertatea Presei și Premiile FreeEx.

Premiile FreeEx sunt înmânate de ActiveWatch repetenților și premianților libertății de exprimare, ca în fiecare an, la Cheful Presei. ActiveWatch invită jurnaliștii și angajații din media să i se alăture pentru a sărbători împreună Ziua Mondială a Libertății Presei. Tema chefului de anul acestaeste una de actualitate: DNA curăță presa.Vă așteptăm pe 5 mai (nu pe 3 mai), începând cu ora 19, în Clubul Silver Church din București.



Calendarul evenimentelor de Ziua Mondială a Libertății Presei

5 mai, ora 12.00 – Lansarea Raportului FreeEx „Libertatea Presei în România 2014 – 2015” publicat de ActiveWatch (la sediul organizatiei din Calea Plevnei 98, Bloc 10C, Bucuresti)

5 mai, ora 19.00 – Cheful Presei organizat de ActiveWatch la Clubul Silver Church

4 – 5 mai - Convenția Organizațiilor de Media se reunește într-o întâlnire de lucru cu titlul: „Vulnerabilități economice ale mass-media: este nevoie de o intervenție a statului?” – organizator Centrul pentru Jurnalism Independent.

15 ani de FreeEx

Programul FreeEx a început în 1999 propunându-și să promoveze, să apere și să consolideze libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la informațiile de interes public.

„FreeEx s-a născut dintr-o nevoie: o epocă de mare restriște a libertății de exprimare - guvernarea Năstase 2000-2004 - a adunat laolaltă ziariști care erau hărțuiți și proprietari de publicații ne-obediente sufocați economic; amenințarea a stârnit solidarizarea: așa s-a născut o comunitate a rezistenței care și-a propus să acționeze proactiv pentru libertatea de exprimare. Începutul a fost ușurat de viața care era grea”, spuneMircea Toma, președintele Active Watch.

“De 15 ani, echipaFreeEx monitorizează permanent subiecte care privesc libertatea presei în România. În acești ani am asistat sute de jurnaliști, am modificat sau oprit zeci de inițiative legislative periculoase pentru libertatea presei, am publicat mai multe ghiduri juridice care ajută jurnaliștii, rapoarte anuale privind libertatea presei, am sprijinit mișcarea sindicală în mass-media, am încercat să promovăm auto-reglementarea breslei, inclusiv prin contribuția la redactarea codurilor etice etc. Modelul de lucru creat de echipa FreeEx se regăsește în puține țări Europene”, declară Liana Ganea, coordonatorul acestui program.

Finanțatori:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015). Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.

